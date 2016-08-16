MHP'de Meral Akşener'e ihraç talebi

MHP tüzüğünün 11. maddesinin ihlali gerekçesiyle Meral Akşener, Ayhan Erel,Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in, parti üyeliğinden kesin çıkarma cezasının uygulanması talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna sevklerine karar verildi.
AA
MHP'de Meral Akşener, Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in, parti üyeliğinden kesin çıkarma cezasının uygulanması talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna sevklerine karar verildi.
MHP tüzüğünün 11. maddesinin ihlali gerekçesiyle Meral Akşener, Ayhan Erel,Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in, parti üyeliğinden kesin çıkarma cezasının uygulanması talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna sevklerine karar verildi.
AA