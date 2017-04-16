Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90064
ALTIN
154.412
DOLAR
3.6851
STERLIN
4.6064
EURO
3.9157
Tudor'un doğum günü
Galatasaray Tudor'un doğum gününü kutladı
Galatasaray Tudor'un doğum gününü kutladı
Galatasaray Tudor'un doğum gününü kutladı
Barcelona zirve takibini sürdürdü
Barcelona zirve takibini sürdürdü
Rüzgarlı Şehir: Chicago
Rüzgarlı Şehir: Chicago
X PARKUR ikinci dönüşüm kampı başlıyor
X PARKUR ikinci dönüşüm kampı...

MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

MHP lideri Bahçeli, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir." dedi.

MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

MHP lideri Bahçeli, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir." dedi.

16 Nisan 2017 Pazar 15:03
22 Okunma
MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

MHP lideri Bahçeli, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir." dedi.

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu kullanmak üzere saat 12.23'te Anıttepe Ortaokuluna geldi.

Oy kullanacağı 1285 numaralı sandığın olduğu sınıfa giren Bahçeli, görevlilerle tokalaştı, nüfus cüzdanı ve seçmen kartı kontrolünün ardından oyunu kullandı. 

Devlet Bahçeli, okuldan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevinin yerine getirilmesi sebebiyle çok mutlu olduğunu belirterek "Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir. O bakımdan herkesin katılımı yüksek tutarak tercihini ortaya koyması, milletimizin demokrasi kültürünün de bir gereği olacaktır." ifadelerini kullandı.

Güvenlik önlemleri

Polis ekiplerinin yanı sıra özel harekatçıların da hazır bulunduğu Anıttepe Ortaokulunda geniş güvenlik önlemi alınırken özel eğitimli köpekle bomba araması yapıldı.

Bazı polislerin yakalarına taktıkları kameralarla görüntülerin, canlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarıldığı öğrenildi.

Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı görevliler, Bahçeli'nin oy kullanacağı sınıfta KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) araması yaptı.

Bu arada bazı yabancı medya mensupları da okuldan yayın yaptı.

Anahtar Kelimeler:
BahçeliÖnce Vatan GazetesiOy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Halikarnas Balıkçısı' Bodrum'da yaşatılıyor
'Halikarnas Balıkçısı' Bodrum'da yaşatılıyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar oyunu kullandı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar oyunu kullandı
Halk oylaması 2 bin 199 kamerayla takip ediliyor
Halk oylaması 2 bin 199 kamerayla takip ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz tercihini yaparak geleceğe yürüyecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz tercihini yaparak geleceğe yürüyecektir
Başbakan Yıldırım: Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır
Başbakan Yıldırım: Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini oyluyoruz
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini oyluyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ