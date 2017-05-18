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"MHP, Kırım'ı asla yalnız bırakmamıştır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel, "MHP, 2014'ün Mart ayında Rusya'nın yüzde 6'lık doğalgaz indirimine feda edilen Kırım'ı asla yalnız bırakmamıştır." dedi.

"MHP, Kırım'ı asla yalnız bırakmamıştır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel, "MHP, 2014'ün Mart ayında Rusya'nın yüzde 6'lık doğalgaz indirimine feda edilen Kırım'ı asla yalnız bırakmamıştır." dedi.

18 Mayıs 2017 Perşembe 11:52
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"MHP, Kırım'ı asla yalnız bırakmamıştır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, "Türk milletinin doğalgaz veya domates karşılığında bırakıp gideceği tek bir karış toprağı yoktur. İktidarın hem Kırım hem de Suriye ile ilgili yürüttüğü politikalarda bu gerçeği daima hatırda tutmasını kararlılıkla tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Demirel, Kırım Tatar sürgününün 73. yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 18 Mayıs 1944'te insanlığın en karanlık sayfalarından birinin açıldığını ve yarım milyona yakın Kırım Türk'ünün zorla yurtlarından edildiğini belirtti.

Dünya Türklüğü açısından 18 Mayıs'ın hem bir matem hem de bir mücadele günü olduğuna vurgu yapan Demirel, "Bir matem günüdür zira tehcir harekatı esnasında yitirdiğimiz canları, şehitlerimizi anarız. Bir mücadele günüdür zira Türklüğün yalnızca bir kimlikten ibaret olmadığını, ezelden ebede yürüyen bir dava şuuru olduğunu biliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Kırım Türklerine düşmanlığının hız kesmeden sürdüğünün görüldüğünü ifade eden Demirel, uluslararası toplumun, demokrasi ve insan hakları havarilerinin Kırım'ın ilhakına göz yummasının üzerinden 3 yıl geçtiğini kaydetti.

Demirel, MHP olarak, ilk günden bu yana Kırım'ın ve Kırım Türklerinin yanında olduklarını, Rusya'nın uygulamalarını, sürgün ve imha politikalarını her platformda daima teşhir ettiklerini ve lanetlediklerini aktaran Demirel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"MHP, 2014'ün Mart ayında Rusya'nın yüzde 6'lık doğalgaz indirimine feda edilen Kırım'ı asla yalnız bırakmamıştır. Putin'in dolaylı yollardan putlaştırılmaya çalışıldığı ve anlamsızca yüceltildiği bugünlerde, MHP Rusya ile olan mesafesini korumayı sürdürmektedir. Üzülerek görmekteyiz ki Suriye'nin kuzeyinde terörist PYD'ye arsızca açıktan ve doğrudan destek veren Rusya, Mart 2014'te doğalgaz aracılığıyla yaptığını bugün domatesle yapmaya çalışmaktadır. 2014'te doğalgaz indirimi karşılığında terk edilen Kırım Türk'ünün kaderi 2017'de domates ihracatı karşılığında Suriye Türk'üne yaşatılmamalıdır.

MHP için vatan her türlü ticari endişenin ve menfaatin üstündedir. Küstah ve şımarık şantajlar karşısında ondan vazgeçmeye de kimsenin hakkı yoktur. Türk milletinin doğalgaz veya domates karşılığında bırakıp gideceği tek bir karış toprağı yoktur. İktidarın hem Kırım hem de Suriye ile ilgili yürüttüğü politikalarda bu gerçeği daima hatırda tutmasını kararlılıkla tavsiye ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPRuhsar DemirelKırımKırım Tatar Sürgünü
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