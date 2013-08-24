MHP Genel Merkezi'ne saldırı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, içeri girdikten bir dakika sonra bir kişi otomobille Genel Merkez binasına girmeye kalktı. Araçta ve binada bomba araması yapılıyor.

Bir şahıs, arabasıyla MHP Genel Merkezi’ne girmeye çalıştı, güvenlik güçleri müdahale etti. Olay sırasında Genel Merkez önündeki heykeller zarar gördü, saldırgan yakalandı.

Polis, Genel Merkez'de ve araçta bomba araması yapıyor.

Saldırı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, binaya girdikten bir dakika sonra meydana geldi.

MHP'nin bugün Konya'da mitingi var. Bahçeli'nin de programını değiştirmediği ve Konya'daki mitinge katılacağı öğrenildi.



