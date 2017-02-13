MHP'den 4 isme ihraç talebi

MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili Ok, Isparta Milletvekili Okutan ve Sinan Oğan, tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.