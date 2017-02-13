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MHP'den 4 isme ihraç talebi

MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili Ok, Isparta Milletvekili Okutan ve Sinan Oğan, tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.

MHP'den 4 isme ihraç talebi

MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili Ok, Isparta Milletvekili Okutan ve Sinan Oğan, tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 16:12
26 Okunma
MHP'den 4 isme ihraç talebi

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Oğan, tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPYusuf Halaçoğluİsmail OkNuri OkutanMerkez Disiplin Kurulu
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