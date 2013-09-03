MGK'daki 28 Şubat tutanakları mahkeme yolunda

ANKARA - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinden, "MGK tutanaklarının, devlet sırrı olduğu gerekçesiyle mahkemeye gönderilmediği" haberlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Bahse konu tutanaklar yetkili mahkeme tarafından talep edilmemiştir. Yargılamanın ilerleyen safhalarında talep edilmesi halinde mahkemeye sunulacaktır" denildi.



Açıklamada, Ankara 13. Ceza Mahkemesindeki kamuoyunda "28 Şubat Davası" olarak bilinen davanın dünkü duruşmasının ardından "MGK tutanaklarının devlet sırrı olduğu gerekçesiyle mahkemeye gönderilmediğine" dair haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.



"Kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulduğu için" yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



" MGK veMGK Genel Sekreterliği Kanunu'nun 10. maddesine göre, ' MGK tutanakları ve görüşmeleri açıklanamaz ve yayınlanamaz.' Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 125. maddesine göre 'Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler ancak mahkeme hakimi veya heyeti tarafından incelenebilir.' Bu çerçevede 28 Şubat 1997'de yapılanMGK toplantısına ait ses kayıtlarıyla tutulan tutanaklar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2012 tarihli yazıyla talep edilmiştir. MGK Genel Sekreterliği yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca Başsavcılığın bu talebini yerine getirmenin mümkün görünmediğini bildirmiştir. Bahse konu tutanaklar yetkili mahkeme tarafından talep edilmemiştir. Yargılamanın ilerleyen safhalarında talep edilmesi halinde mahkemeye sunulacaktır."



