MGK Çarşamba günü toplanacak

ANKARA



Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 21 Ağustos 2013 Çarşamba günü toplanacak.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleşecek ağustos ayı olağan toplantısında, iç ve dış gelişmeler ele alınacak.



30 Ağustos'taki görev değişimi öncesi Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu toplantıya son kez katılacak.





AA