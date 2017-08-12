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"Meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışmaz değil mi?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nice canlar feda etmiş bir millet olarak bize, meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışmaz değil mi?" dedi.

"Meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışmaz değil mi?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nice canlar feda etmiş bir millet olarak bize, meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışmaz değil mi?" dedi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 16:46
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"Meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışmaz değil mi?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Ecdadımızdan aldığımız ilhamla biz de sesimizin yettiği en yüksek tonla, yüreğimizden gelerek diyoruz ki, başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, hakkın ve hakikatin sesini boğamayacaksınız, ümmetin son ümidini kıramayacaksınız. Özgürlüğü uğrunda nice kanlar dökmüş, nice canlar feda etmiş bir millet olarak bize, meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışmaz değil mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlarıyla, Meclisiyle, yargısıyla daha güçlü bir Türkiye'nin temellerini 16 Nisan'da sizlerle birlikte attık. Şimdi bize ne düşüyor? 2019'a kadar yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde kendimizi yenilemek, tazelemek, güçlendirmek. Bunun için partimizde köklü bir değişimi gerçekleştirmekte kararlıyız. AK Parti'nin değerlerinden uzaklaşmış olan herkes bizim gözümüzde yorulmuştur, yolunu kaybetmiştir, defolu hale gelmiştir. Bize ülkemizin, milletimizin, şehrinin geleceği için, donanımı olan projesi olan, heyecanı olan, enerjisi olan yol arkadaşları lazım. Bu sene 26 Ağustos kutlamalarında inşallah Malazgirt'teyiz. Nasıl her yıl Çanakkale'ye gidiyorsak, bundan sonra her yıl Malazgirt'teyiz. Malazgirt Ovası'ndan inşallah sesleneceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanIspartada Toplu Açılış Töreni
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