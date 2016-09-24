Metrobüs kazası saldırganı tutuklandı

Kadıköy'de meydana gelen metrobüs kazasında şoföre şemsiyeyle saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Murat A, tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Murat A, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Murat A'nın tutuklanmasına karar verdi.
Şoför Türkoğlu'nun yönetimindeki metrobüsün dün Acıbadem'de yoldan çıkıp araçlara çarpması sonucu, 11 kişi yaralanmıştı.
AA