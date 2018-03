Metin Turan'ın serbest bırakılması için Dışişleri devrede

ANKARA



Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği yetkilileri, Mısır'daki olaylar sırasında gözaltına alınan TRT muhabiri Metin Turan ile gözaltında tutulduğu yerde görüştü.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Levent Gümrükçü, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mısır'da güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi esnasında, bir grupla El Fetih Camisi'nde mahsur kalan ve daha sonra gözaltına alınan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.



Gümrükçü, "Kahire'de gözaltına alınan gazeteci Metin Turan hakkında ilk günden beri yoğun girişimlerimiz sürüyor. Büyükelçiliğimiz kendisiyle dün 3 saatlik bir görüşme yaptı. Sağlığı iyi. Bir an önce serbest kalması için her türlü çaba gösteriliyor" diye yazdı.



Sözcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada da "Büyükelçiliğimiz Metin Turan'ın serbest kalması için hem girişimlerini sürdürdü hem de yerini tespit etmek ve orada kendisiyle görüşmek için talepte bulundu. Nihayet dün tutulduğu yerde kendisiyle 3 saatlik bir görüşme yapıldı. Bu vesileyle kendisine yapılan sorguya da tanıklık edildi. Bugün itibariyle de konu tekrar yakından takip edilecek ve ümidimiz Metin Turan'ın en kısa sürede serbest kalması" dedi.



Gümrükçü, Turan'ın serbest bırakılması için Mısır'da İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığında üst düzey yetkililerle son birkaç gün içinde birçok görüşme yapıldığını söyledi. Görüşmelerde Turan'ın gazetecilik faaliyeti için olay yerinde bulunduğu ve bir an önce serbest bırakılması gerektiğinin vurgulandığını kaydeden Gümrükçü, camiden çıkanların ayrı ayrı sorgularının yapıldığı ve önce gençlerle kadınların sorgulandığını, bu yüzden gecikme olduğu bilgisinin Mısır makamlarınca kendilerine verildiğini söyledi.





AA