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Meteorolojik verilere göre yağış, İstanbul'u terk etti

AKOM'un sabah şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla'da yağışa rağmen herhangi bir olumsuzluk meydana gelmezken, meteorolojik verilere göre yağışın İstanbul'u terk ettiği açıklandı.

Meteorolojik verilere göre yağış, İstanbul'u terk etti

AKOM'un sabah şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla'da yağışa rağmen herhangi bir olumsuzluk meydana gelmezken, meteorolojik verilere göre yağışın İstanbul'u terk ettiği açıklandı.

28 Temmuz 2017 Cuma 15:08
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Meteorolojik verilere göre yağış, İstanbul'u terk etti

İstanbul'da dün akşam saatlerinde itibaren etkili olan sağanak ve fırtınada oluşan hasarlar giderilmeye çalışılırken, meteorolojik verilere göre yağış da şehri terk etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) sabah şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla'da beklenen yağış gerçekleşti.

Metrekareye 15 kilogram yağış düşerken, herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

Meteorolojik verilere göre de yağış, İstanbul'u terk etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulSağanakYağışAKOM
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