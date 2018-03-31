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Meteorolojiden yağış uyarısı

Türkiye'nin, yarın öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.

Meteorolojiden yağış uyarısı

Türkiye'nin, yarın öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.

31 Mart 2018 Cumartesi 15:10
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Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün ve yarın öğle saatlerine kadar yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı bölgelerinin çok bulutlu geçmesi, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri ve üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin yarın öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği ve Trakya kesimi, Çanakkale, İstanbul'un Avrupa yakası ile Balıkesir'in kuzey, batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın rüzgarın şiddetini artırarak Marmara'nın doğusu ve İç Ege'de kuvvetli, Trakya kesimi ve kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağış ve fırtına

2 Nisan Pazartesi günü yağışların yurdun kuzey ve iç kesimlerine yayılacağı, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz ile Balıkesir, Denizli, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

3 Nisan Salı günü kuzeydoğu kesimlerde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kastamonu ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin 4 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi ve gelecek hafta sonuna kadar yağışsız bir periyot geçirilmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde bugün ve yarın artmaya devam edeceği, pazartesi günü yağışlı sistemle birlikte iç ve batı bölgelerde, salı günü ise kuzeydoğu kesimlerde 6-12 derece azalarak, mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların, çarşamba günü batı bölgelerden başlayıp, haftanın ikinci yarısında yurt genelinde artarak tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüYağış UyarısıMeteoroloji
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