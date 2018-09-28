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Meteorolojiden tropik fırtına uyarısı

Meteoroloji, ülkenin batı bölgelerini etkilemesi öngörülen tropik fırtınanın, tabelalar, trafik işaretlerini yerinden sökebileceği, plaj, sahil şeritlerinde su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteorolojiden tropik fırtına uyarısı

Meteoroloji, ülkenin batı bölgelerini etkilemesi öngörülen tropik fırtınanın, tabelalar, trafik işaretlerini yerinden sökebileceği, plaj, sahil şeritlerinde su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

28 Eylül 2018 Cuma 15:23
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Meteorolojiden tropik fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, ülkenin batı bölgelerini etkilemesi öngörülen tropik fırtınanın, tabelalar, trafik işaretleri ve lambalarını yerinden sökebileceği, plaj, sahil şeritlerinde su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül'de Türkiye'nin batı bölgelerini etkilemesi beklenen şiddetli fırtınanın çeşitli zararlara yol açabileceği ifade edildi.

Bu kapsamda, söz konusu fırtınanın, tabelalar, trafik işaretleri, lambalarını ve kökü sağlam olmayan ağaçları yerinden sökebileceği, plaj, sahil şeritlerinde su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüMeteorolojiTropik Fırtına Uyarısı
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