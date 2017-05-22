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Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 10:07
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Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine doğru yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 2-3 derece düşmesi beklenen bölgede, rüzgarın güneybatılı yönlerden orta kuvvette, yağış öncesinde ve yağış sırasında yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bölgede yer yer dolunun da etkili olması bekleniyor.

Sağanak ve dolunun oluşturabileceği muhtemel risklere karşı da vatandaşlar ve yetkililerin önlem alması istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaElazığBingölTunceliMeteorolojiSağanak Ve Dolu Uyarısı
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