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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü kuvvetli yağışlı geçeceği tahmin edildiği bildirildi.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü kuvvetli yağışlı geçeceği tahmin edildiği bildirildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 09:51
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nde Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Marmara BölgesiMeteorolojiGök Gürültülü Sağanak
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