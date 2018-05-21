Meteorolojiden 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin doğu bölgelerinde görülen gök gürültülü sağanağın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da cuma gününe kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olması istendi.

İç Anadolu'da yağış

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta gün içinde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlar, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yağışların yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.