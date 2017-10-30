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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.

30 Ekim 2017 Pazartesi 11:35
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde başlayacak rüzgarın, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına, bugün 11.00 ile 20.00 saatleri arasında etkili olacak.

Vatandaşlardan, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olmaları istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu AnadoluMeteoroloji
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