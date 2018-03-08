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Meteorolojiden 'denizde fırtına' uyarısı

Meteorolojiden, Bodrum-Anamur arasında öğle saatlerinden itibaren denizde fırtına beklendiği, rüzgarın saatteki hızının 75 kilometreyi bulacağı bildirildi.

Meteorolojiden 'denizde fırtına' uyarısı

Meteorolojiden, Bodrum-Anamur arasında öğle saatlerinden itibaren denizde fırtına beklendiği, rüzgarın saatteki hızının 75 kilometreyi bulacağı bildirildi.

08 Mart 2018 Perşembe 10:53
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Meteorolojiden 'denizde fırtına' uyarısı

ANTALYA

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Bodrum-Anamur arasında, rüzgarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde (saatte 50/75 kilometre hızda) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. 

Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahminine yer verilen açıklamada, olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiDenizde FırtınaUyarı
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