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Meteorolojiden Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğusunda ve Afyonkarahisar'ın doğu ilçelerinde gök gürültülü ve kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğusunda ve Afyonkarahisar'ın doğu ilçelerinde gök gürültülü ve kuvvetli yağış bekleniyor.

05 Haziran 2017 Pazartesi 14:00
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Meteorolojiden Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğusu ve Afyonkarahisar'ın doğu ilçeleri için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Afyonkarahisar'ın doğu ilçeleri için, bugün 16.00'ya kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksama, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AA

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AnkaraKonyaKIRIKKALEçankırıMeteorolojiYağış UyarısıKuvvetli Yağış Uyarısı
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