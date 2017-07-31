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Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 42, Elazığ ve Bingöl'de 40, Malatya ve Tunceli'de 39 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 42, Elazığ ve Bingöl'de 40, Malatya ve Tunceli'de 39 dereceye ulaşması bekleniyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:00
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Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın yarın sabaha kadar az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzeyden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 42, Elazığ ve Bingöl'de 40, Malatya ve Tunceli'de 39 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

Sıcak hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranmaları gerekiyor.

AA

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