Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Adıyaman geneli ile Malatya'nın batı ilçelerinin öğle saatlerine kadar çok bulutlu ve sağanak şeklinde yağışlı olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Elazığ, Tunceli ve Bingöl geneli ile Malatya merkez, Battalgazi, Kale, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde akşam saatlerine kadar çok bulutlu sağanağın etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalmasının beklendiği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden orta kuvvette, yağış öncesinde ve yağış anında güneybatılı yönlerden yer yer ve kısa süreli kuvvetli esmesinin tahmin edildiği ifade edildi.

Ayrıca, yer yer kuvvetli esmesi beklenen rüzgar sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.