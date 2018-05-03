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Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:19
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Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde rüzgarın değişik yönlerden orta, yağış esnasında da kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Söz konusu 5 ilde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek dolu yağışı, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağanak UyarısıMeteoroloji
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