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Meteorolojiden 5 il için çığ uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da eğimli arazilerde çığ riski bulunduğu açıklandı.

Meteorolojiden 5 il için çığ uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da eğimli arazilerde çığ riski bulunduğu açıklandı.

09 Şubat 2017 Perşembe 09:04
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Meteorolojiden 5 il için çığ uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da eğimli arazilerde çığ oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın yarın sabah saatlerine kadar Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da çok bulutlu, hafif yağmurlu, Tunceli ve Bingöl'de ise çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kar örtüsü bulunan eğimli arazilerde çığ riski oluşabileceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal sis, pus, buzlanma ve don görülebileceğinden, ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiÇığçığ Uyarısı
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