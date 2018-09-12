Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93225
ALTIN
244.224
DOLAR
6.3599
STERLİN
8.2612
EURO
7.3650
Adı Üstünde: Belma Şahin
Adı Üstünde: Belma Şahin
Türkiye kamp yapıyor
Türkiye kamp yapıyor
'Nuruosmaniye'
'Nuruosmaniye'
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Hiddink'in yeni adresi Çin
Hiddink'in yeni adresi Çin

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da yarın ve cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da yarın ve cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:09
0 Okunma
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için yarın ve cuma günü gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu illerde sağanağın 14 Eylül Cuma günü de devam edeceği öngörülüyor. Yağış alan bölgelerde yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgar esecek.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece azalması, 15 Eylül Cumartesi gününden itibaren ise 3-5 derece artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, ani sel ve su baskınları ile yıldırım konusunda uyarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiSağanak Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bağımsız yargı hak ettiği cezayı verecek"
"Bağımsız yargı hak ettiği cezayı verecek"
İKB'den Türkiye'ye dayanışma teşekkürü
İKB'den Türkiye'ye dayanışma teşekkürü
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkiye'ye geliyor
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkiye'ye geliyor
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Ankara Emniyet Müdürlüğünde
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Ankara Emniyet Müdürlüğünde
'Ara buluculuk ile 30 bin ihtilaf mahkemeye gitmeden çözüldü'
'Ara buluculuk ile 30 bin ihtilaf mahkemeye gitmeden çözüldü'
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
'Mobil Okul Timleri' göreve başladı
'Mobil Okul Timleri' göreve başladı
'Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda aranan bin 367 şüpheli yakalandı
'Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda aranan bin 367 şüpheli yakalandı
Köylerinin ışıkları 40 yıl sonra yeniden yanacak
Köylerinin ışıkları 40 yıl sonra yeniden yanacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ