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Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Doğu Anadolu Bölgesi ve Marmara Bölgesindeki 11 ilde sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Doğu Anadolu Bölgesi ve Marmara Bölgesindeki 11 ilde sağanak bekleniyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:04
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Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenen bölgede, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar çeşitli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 2, Ağrı'da 5, Kars'ta 7, Erzurum'da 10, Erzincan ile Tunceli'de 11 ve Iğdır'da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Tunceli ve Erzincan'da 25, Iğdır'da 24, Ağrı'da 22, Erzurum'da 20, Ardahan'da 19 ve Kars'ta 18 derece olacak.

Marmara'da da sağanak bekleniyor 

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak bekleniyor. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı tahmin edilen bölgede İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak öngörülüyor. 

Bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli 30-50 km/sa.) esecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji
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