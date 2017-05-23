Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96831
ALTIN
144.588
DOLAR
3.5665
STERLIN
4.6298
EURO
4.0133
Hülya Koçyiğit ABD'de ameliyat edildi
Hülya Koçyiğit ABD'de ameliyat edildi
'Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle' sağlığına kavuştu
'Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle'...
'Uçan nine' yaşadığı heyecanı anlattı
'Uçan nine' yaşadığı heyecanı anlattı
4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye damgası
4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye...
Kış lastiği sektörde 'itici güç' oldu
Kış lastiği sektörde 'itici güç'...

Meteoroloji kuvvetli sağanak ve dolu uyarısında bulundu

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji kuvvetli sağanak ve dolu uyarısında bulundu

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

23 Mayıs 2017 Salı 11:57
30 Okunma
Meteoroloji kuvvetli sağanak ve dolu uyarısında bulundu

MALATYA 

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 2-3 derece düşmesi beklenen bölgede, rüzgarın güneden orta kuvvette, yağış öncesinde ve yağış anında yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bölgede yer yer dolunun da etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve dolunun oluşturabileceği muhtemel risklere karşı vatandaşlar ve yetkililerin önlem alması istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiSağanakUyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
İftar sofrasına en erken Hakkarililer, en geç Edirneliler oturacak
İftar sofrasına en erken Hakkarililer, en geç Edirneliler oturacak
'Jet imamları tavsiye etmiyoruz'
'Jet imamları tavsiye etmiyoruz'
Üçüncü havalimanı THY'yi daha da yukarı taşıyacak
Üçüncü havalimanı THY'yi daha da yukarı taşıyacak
Çavuşoğlu'ndan İngiltere'ye başsağlığı
Çavuşoğlu'ndan İngiltere'ye başsağlığı
Darbe planlayıcılarının savunmaları alınıyor
Darbe planlayıcılarının savunmaları alınıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ