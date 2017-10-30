Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108673
ALTIN
154.350
DOLAR
3.7747
STERLİN
4.9763
EURO
4.3896
'Manevi evlat' hizmeti
'Manevi evlat' hizmeti
Fikriye nine'den şiir kitabı
Fikriye nine'den şiir kitabı
Şehrin yeşiline 'kadın eli' değdi
Şehrin yeşiline 'kadın eli' değdi
"Bursa Siyahı" kuyruğu
"Bursa Siyahı" kuyruğu
Güzeldere Yaylası'nın Sonbahar güzelliği
Güzeldere Yaylası'nın Sonbahar güzelliği
Flaş Haber
Yerel basın destek bekliyor
Kapat

Meteoroloji'den zirai don ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Karadeniz'den gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Yalova, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde hafif zirai don ve kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den zirai don ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Karadeniz'den gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Yalova, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde hafif zirai don ve kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:58
0 Okunma
Meteoroloji'den zirai don ve fırtına uyarısı

Karadeniz'den gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Yalova, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde hafif zirai don bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası yarın gece saatlerinden cuma gününe kadar Sakarya, Kocaeli, Yalova, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde etkili olacak.

Soğuk hava dalgası nedeniyle bölgede yer yer hafif zirai don olacağı öngörülüyor.

Yetkililer, gece ve sabahın ilk saatlerinde görüleceği tahmin edilen don olayına karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı

Öte yandan, Karadeniz ve Doğu Akdeniz Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz akşam saatlerinden, Doğu Akdeniz ise yarından itibaren kuvvetli fırtınanın etkisine girecek.

Karadeniz'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren batı yönlerden saatte 50-70 kilometre, yer yer saatte 60-90 kilometre hızda 6 ila 9 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Batı Karadeniz'de yarın öğle saatlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.   

Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden saatte 50-70 kilometre hızda, yer yer 60-90 kilometre hızda eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor. 

Anahtar Kelimeler:
Karadenizden Gelen Soğuk HavaMeteorolojiHava DurumuDon Ve Fırtına Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ elebaşına yazılan mektupta Nazlı Ilıcak detayı
FETÖ elebaşına yazılan mektupta Nazlı Ilıcak detayı
İzmir'e 750 bekçi alınacak
İzmir'e 750 bekçi alınacak
'Silah sol elimde ama ben sağ elimi kullanıyorum'
'Silah sol elimde ama ben sağ elimi kullanıyorum'
"Yeni pasaportların test basımına başlandı"
"Yeni pasaportların test basımına başlandı"
Hidayet Karaca son kez hakim karşısında
Hidayet Karaca son kez hakim karşısında
Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Ömer Faruk Kavurmacı savunma yaptı
Ömer Faruk Kavurmacı savunma yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ