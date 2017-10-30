Meteoroloji'den zirai don ve fırtına uyarısı

Karadeniz'den gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Yalova, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde hafif zirai don bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası yarın gece saatlerinden cuma gününe kadar Sakarya, Kocaeli, Yalova, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde etkili olacak.

Soğuk hava dalgası nedeniyle bölgede yer yer hafif zirai don olacağı öngörülüyor.

Yetkililer, gece ve sabahın ilk saatlerinde görüleceği tahmin edilen don olayına karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı

Öte yandan, Karadeniz ve Doğu Akdeniz Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz akşam saatlerinden, Doğu Akdeniz ise yarından itibaren kuvvetli fırtınanın etkisine girecek.

Karadeniz'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren batı yönlerden saatte 50-70 kilometre, yer yer saatte 60-90 kilometre hızda 6 ila 9 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Batı Karadeniz'de yarın öğle saatlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden saatte 50-70 kilometre hızda, yer yer 60-90 kilometre hızda eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.