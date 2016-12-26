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26 Aralık 2016 Pazartesi

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Mete Yarar'a yönelik silahlı saldırıya dava

Güvenlik uzmanı Yarar'ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 4 şüpheli hakkında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

26 Aralık 2016 Pazartesi 15:59
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Mete Yarar'a yönelik silahlı saldırıya dava
 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, güvenlik uzmanı Mete Yarar'ın, 29 Ağustos'ta Kadıköy Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde faaliyette bulunan bir kafeden ayrıldığı sırada silahlı saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, şikayetçi Yarar'ın, kendisine yönelik eylemleri gerçekleştiren şüphelilerin Erkan B. ve Volkan Ö. olduğunu belirttiği, bu kişileri de şüpheliler Gökhan ve Gökalp K'nin azmettirdiğini öne sürerek şikayetçi olduğu aktarıldı.

İddianamede, müşteki Yarar'ın savcılıktaki ifadesinde, "15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin yaşadığı ve menfur darbe kalkışmasından sonra hemen hemen her basın yayın kuruluşunda şiddetle bu kalkışmayı telin etmem bazı insanları ve özellikle malum yapıyı rahatsız etmiştir. Benim gerek iş hayatımda gerekse aile hayatımda itibarımı zedeleyecek en ufak bir aksi durumun olmayışı bu insanları şu anda huzurunuza gelmeye mecbur bırakıldığım bu olaya bir şeklide dahil etmişlerdir. Ben hiçbir alacak verecek veya senet tahsili işinde olmamama rağmen sanki bu işlerin odağındaymışım gibi ifadeler verilmiştir. Şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü- Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılarının ayrıca araştırılmasını talep ediyorum." şeklinde beyanda bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, müşteki mağdur Mete Yarar'ın oğlu Gurur Zafer Yarar'ın eski ortakları olan şüpheliler Gökhan ve Gökalp K'den alacaklı olduğu 100 bin liranın ödeneceğinden bahisle, şüpheliler Erkan B. ve Volkan Ö. tarafından olayın meydana geldiği kafeye ısrarlı bir biçimde sadece ödeme yapılacağının belirtilmesi suretiyle çağrıldığı kaydedildi.

Müşteki Yarar'ın, ödeme günü geçmiş senetlerin tahsil edileceğini düşünerek şüphelilerin belirtmiş olduğu adrese tek başına gittiği belirtilen iddianamede, söz konusu kafede şüpheliler Erkan B. ve Volkan Ö'nün orada hazır bulunduğu ve birlikte aynı masada oturarak konuşmaya başladıkları bildirildi.

İddianamede, müşteki Yarar'ın, incelemesi için şüphelilerden Erkan B'ye verdiği senetleri diğer şüpheli Volkan Ö'nün beraberinde getirdiği çantaya koyduğu, Yarar'ın da senetleri almaya çalıştığı esnada şüphelilerin müştekiye hitaben "Biz senin kim olduğunu biliyoruz, seni de oğlunu da ortadan kaldırırız." diyerek tehdit içerikli sözler sarf ettiği ve aniden masadan kalkarak senetler ile birlikte olay yerinden ayrılmaya çalıştıkları aktarıldı.

Bunun üzerine Yarar'ın ayağa kalkarak senetlerin kendisine verilmesini söylediği ve telefonla polise haber vermek üzere şüphelilerin arkasından kafenin dışına doğru çıkmak için hareketlendiği ifade edilen iddianamede, bu esnada şüphelilerden Erkan B'nin silahını belinden çekerek müştekiye yaklaşık 3-4 metreden göğüs bölgesine doğru hedef alarak iki el ateş ettiği vurgulandı.

Şüphelinin ateş ettiği mermilerin Yarar'a isabet etmediği belirtilen iddianamede, Yarar'ın şüphelilerin arkasından kovalamaya başladığı, şüpheli Erkan B'nin kovalamaca sırasında Yarar'a silahı ile birkaç el daha ateş ettiği, bu mermilerin de müştekiye isabet etmediği ve şüphelilerin kaçarak olay yerinden uzaklaştıkları kaydedildi.

HTS kayıtları

Bilgi Teknolojileri İletişim Başkanlığından alınan HTS kayıtlarında, şüphelilerden Erkan B'nin, Gökhan K ile olaydan hemen önce ve sonra iletişime geçtiğinin tespit edildiğine yer verilen iddianamede, şüpheliler Gökalp ve Gökhan K'nın azmettirme iradesi ile şüpheliler Erkan B. ve Volkan Ö'yle müşteki Mete Yarar'ı kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri ve silahla senet yağması suçlarını işlediklerine dair yeterli bilgi, bulgu ve delile ulaşıldığı ifade edildi.

İddianamede, şüphelilerden Erkan B. ve Volkan Ö'nün "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle silahla ve birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçunu işledikleri belirtilerek, 19'ar yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Diğer şüpheliler Gökalp ve Gökhan K'nın da "kasten öldürmeye azmettirme" ve "mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yağmaya azmettirme" suçlarını işlediği aktarılan iddianamede, 19'ar yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.

Öte yandan iddianamede, 4 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

AA
Anahtar Kelimeler: Mete YararKadıköySilahlı Saldırı

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