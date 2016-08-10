Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mesut Yılmaz'dan Avrupa'ya 'Türkiye'ye destek verin' çağrısı

Eski Başbakan Yılmaz, "Avrupa kamuoyuna, karşı karşıya olduğumuz tehdit durumunu doğru değerlendirmeleri ve Türkiye’ye bu çerçevede destek vermeleri yönünde çağrıda bulunuyorum." dedi.

Mesut Yılmaz'dan Avrupa'ya 'Türkiye'ye destek verin' çağrısı

Eski Başbakan Yılmaz, "Avrupa kamuoyuna, karşı karşıya olduğumuz tehdit durumunu doğru değerlendirmeleri ve Türkiye’ye bu çerçevede destek vermeleri yönünde çağrıda bulunuyorum." dedi.

10 Ağustos 2016 Çarşamba 14:35
595 Okunma
Mesut Yılmaz'dan Avrupa'ya 'Türkiye'ye destek verin' çağrısı

VİYANA

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, Avusturya'da yayımlanan Die Presse gazetesinde misafir yorumcu olarak bugün yayımlanan "Türkiye kendisini Avrupa tarafından yarı yolda bırakılmış hissediyor” başlıklı makalesinde, son dönemde Türkiye-Avusturya ilişkilerinde karşılıklı anlayışın artık kaybolduğunu üzüntüyle takip ettiğini ifade etti.

FETÖ'nün, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin Türk halkını askeri diktatörlük ile demokrasi arasında seçime ittiğini belirten Yılmaz, halkın bilinçli olarak demokratik bir gelecek için mücadele etmeyi ve darbecilerin tanklarına karşı durmayı tercih ettiğini vurguladı. Yılmaz, "Bu nedenle şimdi Türkiye’de kolektif olarak, Avrupa tarafından yarı yolda bırakılmışlık hissi vardır" ifadelerini kullandı.

Devletin her kademesine sızan Gülen tarikatının banka ve medya imparatorluğu kurduğuna işaret eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimini önlemede önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Darbe girişimini önlemenin, terör saldırısını bertaraf etmekten daha az olmadığını vurgulayan Yılmaz, muhalefete yönelik operasyon iddialarının asılsız olduğunun altını çizdi. Yılmaz, "Türkiye’de halihazırda Meclis içinde ve demokratik düşünceye sahip muhalefete karşı bir cadı avı başlatıldığı iddiaları tamamen asılsıdır" değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ darbe girişiminin Türk siyasi sistemini Batılı demokrasi anlayışı çerçevesinde reforme etmek olmadığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, Avusturya kamuoyu başta olmak üzere tüm Avrupa kamuoyuna, karşı karşıya olduğumuz tehdit durumunu doğru değerlendirmeleri ve Türkiye’ye bu çerçevede destek vermeleri yönünde çağrıda bulunuyorum. Zira halihazırda ilişiklerimizin kopmasına doğru frensiz bir şekilde ilerliyoruz ve bu da hem Türkiye hem de Avusturya ve AB için öngörülemeyecek riskler taşımaktadır."

AA

Son Güncelleme: 10.08.2016 14:21
Anahtar Kelimeler:
MESUT YILMAZönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ