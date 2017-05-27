Meslekten ihraç edilen 162 hakim-savcıya FETÖ davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) iltisakı nedeniyle meslekten ihraç 162 hakim ve savcı hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve bağlı suçlardan dava açıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen veya açığa alınan hakim-savcı ile vali ve kaymakamlara yönelik soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü sürdürülüyor.

680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakim-savcı, vali-kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisinin, ilgilinin son görev yaptığı yerin bağlı olduğu başsavcılık ve ağır ceza mahkemesine verilmesi üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yetki sınırları dahilindeki başta İstanbul olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa'da görev yapan 1004 hakim-savcı ile 68 vali-kaymakam hakkında "FETÖ üyesi olmak" ve bağlı suçlardan soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, 448 hakim ve savcı "FETÖ üyesi olmak" suçundan tutuklanırken, 400 hakim ve savcı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Bu kapsamda 57 şüpheli hakim ve savcı hakkında ise "firari" oldukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

İnceleme sonucunda görevine iade edilen 99 hakim ve savcı hakkındaki soruşturma da sürüyor.

Soruşturma sonucunda kamuoyunun yakından takip ettiği aralarında "Balyoz", "Ergenekon", "Askeri Casusluk", "KCK", "17/25 Aralık", "Selam Tevhid" gibi dava ve soruşturmalara bakan hakim ve savcıların da bulunduğu 162 sanık hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak" ve bağlı suçlardan dava açıldı.

Vali-kaymakam soruşturması

Vali ve kaymakamlara ilişkin soruşturmada, aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da bulunduğu 29 vali ve kaymakam "FETÖ üyesi olmak" suçundan tutuklanırken, 19 vali ve kaymakam adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı, firari olduğu tespit edilen 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Adli kontrol uygulanmadan serbest bırakılan 18 vali ve kaymakam hakkında da soruşturma devam ediyor.

Vali ve kaymakamlara yönelik soruşturma kapsamında henüz bir iddianame hazırlanmadı.