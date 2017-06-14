Meslektaşlarını FETÖ'ye rapor eden polise 6 yıl 3 ay hapis

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullanıcısı olduğu ve ekip arkadaşlarını örgüt yöneticilerine rapor ettiği iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Mehmet Başar, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan polis memuru Mehmet Başar ile avukatı Erhan Topçu ve tanık D.G. katıldı.

Tanık D.G, beyanında, söz konusu cemaatte sohbet veren biri olduğunu anlatarak, "Sorumluluğunda olduğum Hüsnü Cemal Keleş, Karaçoban ilçesine sohbet için gitmemi istedi. 2014'te Karaçoban'da sohbetlere başladım. Sanık da nadir olarak sohbetlere gelen kişiydi. Evlenince sohbete gelmeyi tamamen bıraktı. Sohbetler de para toplanırdı. Parayı Keleş'e verirdik ancak sanığın para verip vermediğini hatırlamıyorum." dedi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Başar'ın, FETÖ/PDY üyelerince gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna işaret ederek, tanık beyanları ile teşhis tutanaklarına göre sanığın örgütte yer alıp örgütün toplantılarına katıldığının anlaşıldığını söyledi.

Savcı, bu sebeplerle Başar'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Başar ise "Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum. Örgüt üyesi değilim, hiçbir zaman da örgütü desteklemedim." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Başar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Başar'ın örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması içerisinde bulunduğu anlatılarak, sanığın örgütün Karaçoban grubunda 2014 - 2016 yıllarında toplantılara katıldığı anlatılıyordu.

Başar'ın bu toplantılarda himmet parası verip örgüte bağlılığını gösterdiğine işaret edilen iddianamede, sanığın örgütteki üst düzey kişilerle doğrudan görüşüp örgüt yöneticilerine Karaçoban ilçesindeki gelişmeler ve ekip arkadaşları hakkında rapor verdiği kaydediliyordu.

İddianamede, Başar'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep ediliyordu.