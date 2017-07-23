Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller protesto edildi

İZMİR - AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, Aydın, Denizli ve Manisa'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.

Denizli'de ikindi namazının ardından Delikliçınar Yeni Cami'nin avlusunda bir araya gelen gençler adına açıklama yapan AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Serim, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te 14 Temmuz günü ve sonrasında yaşananların bir kez daha tüm Müslümanları derinden yaraladığını belirtti.

Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesinin hukuki bir yükümlülük olduğunu kaydeden Serim, şöyle konuştu:

"Bizim için mübarek kılınmış topraklarda, mübarek kılınmış bir şehirde ve mübarek kılınmış bir mabette küstah İsrail'in silahlı unsurlarının kanlı ve kirli postalları ile dolaşması aşağılık bir davranıştır. Ey İsrail, buradan haykırıyoruz, komutanı Hazreti Muhammed olan ümmet size boyun eğmez. 'Git evladım şehadet nasip olsun' diyen Kudüslü anneleri yenemezsiniz. Siz hangi hesabı yaparsanız yapın şehadet bizim için bir vuslattır bizim her bir şehidimiz azmimizi artırır."

Manisa

Manisa'da Şehzadeler ilçesi Hatuniye Camisi'nde ikindi namazı sonrasında açıklama yapan Manisa Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök de uluslararası kuruluşları hakları ihlal edilen Müslümanların haklarını korumaya çağrıda bulundu.

Kudüs’ün sahipsiz olmadığını kaydeden Gök, "AK Parti Gençlik Kolları Manisa İl Teşkilatı olarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dünyanın her köşesindeki mazlumlarla birlikte olacağımızı belirtiyoruz." dedi.

Aydın

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de Bey Camisi'nde yaptığı açıklamada, varlığını terörle sürdüren İsrail'in, 14 Temmuz Cuma günü Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı 3 gün boyunca ibadete kapattığını ve ezan okunmasını bile yasakladığını hatırlattı.

Mescid-i Aksa'nın özgür olduğunu ve yalnız olmadıklarını haykırdıklarını belirterek, "Kudüs davamızdır, Kudüs ilk kıblemizdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dünyanın her köşesindeki mazlumlarla birlikte olacağımızı belirtiyoruz." diye konuştu.

Niğde

AK Parti Niğde Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.

Dışarı Camisi önünde ikindi namazının ardından toplanan grup adına basın açıklaması yapan Niğde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Özdemir, bu protestolarda Mescid-i Aksa'nın özgür olduğunu ve yalnız olmadığını haykırdıklarını belirtti.

Özdemir, Kudüs'ün sahipsiz olmadığını vurgulayarak, "Üç gün boyunca İsrail, Mescid-i Aksa'nın resmi görevlilerinin girişini bile engellerken, kendi istihbarat görevlileri arama adı altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek tarihi eserlere, belgelere ve asırlık el yazması kitaplara zarar vermiştir. İsrail, bu davranışlarıyla yaptığı yanlışlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Oysa ki, Kudüs’ün ve Harem'i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi hukuki bir yükümlülüktür." diye konuştu.

Türk milletinin İsrail’in yaptığı zulme sessiz kalmayacağını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Ey İsrail, buradan haykırıyoruz, komutanı Hazreti Muhammed olan ümmet size boyun eğmez. En iyi bildiğiniz şeyi size tekrardan hatırlatıyoruz, bu millet zulmünüze izin vermez. 'Git evladım şehadet nasip olsun' diyen Kudüslü anneleri yenemezsiniz. Siz hangi hesabı yaparsanız yapın şehadet bizim için bir vuslattır. Bizim her bir şehidimiz azmimizi artırır. Unutmayın ki zafer inananlarındır ve hesap yapanların en hayırlısı da Allah'tır. Bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dünyanın her köşesindeki mazlumlarla birlikte belirtiyoruz ve İsrail’in Harem-i Şerif'in İslam alemi için olan kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesinin insani ve hukuki bir yükümlülük olduğunu, tüm kamuoyuna duyuruyoruz."