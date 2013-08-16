Merve Kavakçı'dan 28 Şubat dilekçesi

ANKARA

Fazilet Partisinden 1999'da milletvekili seçilen, ancak TBMM'de yemin edemeyen Merve Kavakçı ile dönemin bazı Refah Partili siyasetçileri, "davaya katılma" talebiyle Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

Müştekilerin avukatlarınca verilen dilekçede, 28 Şubat soruşturmasıyla ilgili çok önemli delillerin ortaya çıkmaya devam ettiği, en son medyada, "terör örgütü PKK'nın, 1996'da çekilmesinin 28 Şubat darbecileri tarafından engellendiği" yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Çok yakında duruşmanın görülecek olmasına rağmen, müşteki ve mağdurlar dinlenmeden, şikayet ve katılma talepleri ile deliller sorulmadan, tutuklu sanıkların tahliye edilmelerinin hukuka ve vicdana sığmayacağı iddia edilen dilekçede, haklarında yakalama kararı bulunan bazı sanıkların halen yurt dışında bulunmasına karşın, tutuklu sanıkların tahliyesinin hukuka aykırı olduğu, bu hatanın düzeltilmesi gerektiği savunuldu.

"Tahliye edilenlerin tutuklanması" talebi

Bazı sanıkların müebbet hapis cezasıyla yargılandığı hatırlatılan dilekçede, tahliye edilen sanıkların, iddinamede ağır cezalarla suçlanmalarına rağmen, "taksirli trafik kazalarında tutuklanan sanıklar kadar" tutuklu kalmadıkları öne sürüldü.

Bu durumun kamu vicdanını rahatsız ettiği, adalet duygularının örselendiği kaydedilen dilekçede, "davaya katılma ve tahliye edilen sanıkların tutuklanması" talebinde bulunuldu.

Katılma talebinde bulunanlar arasında Kavakçı'nın yanı sıra eski Bakanlardan Teoman Rıza Güneri, kapatılan Refah Partisinin millettekilerinden Kazım Arslan, Şeref Malkoç, Cafer Güneş ve Mehmet Bekaroğlu da yer alıyor.