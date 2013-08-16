Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Merve Kavakçı'dan 28 Şubat dilekçesi

Fazilet Partisinden 1999'da milletvekili seçilen, ancak TBMM'de yemin edemeyen Merve Kavakçı ile dönemin bazı Refah Partili siyasetçileri, 28 Şubat soruşturmasıyla ilgili "davaya katılma" talebiyle dilekçe verdi.

Merve Kavakçı'dan 28 Şubat dilekçesi

Fazilet Partisinden 1999'da milletvekili seçilen, ancak TBMM'de yemin edemeyen Merve Kavakçı ile dönemin bazı Refah Partili siyasetçileri, 28 Şubat soruşturmasıyla ilgili "davaya katılma" talebiyle dilekçe verdi.

16 Ağustos 2013 Cuma 13:27
1260 Okunma
Merve Kavakçı'dan 28 Şubat dilekçesi
ANKARA

Fazilet Partisinden 1999'da milletvekili seçilen, ancak TBMM'de yemin edemeyen Merve Kavakçı ile dönemin bazı Refah Partili siyasetçileri, "davaya katılma" talebiyle Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

Müştekilerin avukatlarınca verilen dilekçede, 28 Şubat soruşturmasıyla ilgili  çok önemli delillerin ortaya çıkmaya devam ettiği, en son medyada, "terör örgütü PKK'nın, 1996'da çekilmesinin 28 Şubat darbecileri tarafından engellendiği" yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Çok yakında duruşmanın görülecek olmasına rağmen, müşteki ve mağdurlar dinlenmeden, şikayet ve katılma talepleri ile deliller sorulmadan, tutuklu sanıkların tahliye edilmelerinin hukuka ve vicdana sığmayacağı iddia edilen dilekçede, haklarında yakalama kararı bulunan bazı sanıkların halen yurt dışında bulunmasına karşın, tutuklu sanıkların tahliyesinin hukuka aykırı olduğu, bu hatanın düzeltilmesi gerektiği savunuldu.

"Tahliye edilenlerin tutuklanması" talebi

Bazı sanıkların müebbet hapis cezasıyla yargılandığı hatırlatılan dilekçede, tahliye edilen sanıkların, iddinamede ağır cezalarla suçlanmalarına rağmen, "taksirli trafik kazalarında tutuklanan sanıklar kadar" tutuklu kalmadıkları öne sürüldü.

Bu durumun kamu vicdanını rahatsız ettiği, adalet duygularının örselendiği kaydedilen dilekçede, "davaya katılma ve tahliye edilen sanıkların tutuklanması" talebinde bulunuldu.

Katılma talebinde bulunanlar arasında Kavakçı'nın yanı sıra eski Bakanlardan Teoman Rıza Güneri, kapatılan Refah Partisinin millettekilerinden Kazım Arslan, Şeref Malkoç, Cafer Güneş ve Mehmet Bekaroğlu da yer alıyor.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 13:28
Anahtar Kelimeler:
Merve Kavakçıdan 28 Şubat Dilekçesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ