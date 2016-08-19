Merter'de iş merkezinde yangın

Merter'de bulunan iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
AA
Son Güncelleme: 19.08.2016 13:18
Merter'de bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.
Merter'de bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.
Merter'de bulunan iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
AA