Mersin ve Adana'nın yüksek kesiminde bulunan ilçelerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışına bağlı olarak ilçede bulunan 18 ilkokul, 14 ortaokul ve 5 lisede eğitim gören öğrenciler için tatil kararı aldıklarını söyledi.
Burgut, taşımalı eğitime de bir ara verildiğini duyurdu.
Adana'nın Aladağ ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle çeşitli olumsuzluklar yaşanıyor.
Çoğu köye ulaşımın sağlamadığı ilçede, taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi.
68 üniversite öğrencisi doğalgazdan zehirlendi
Kahraman'ın tedavisi normal serviste devam edecek
''Teröristlere dair duyum ve bilgileri yetkililere...
Mersin'in Gülnar ilçesinde eğitime bir gün...
Kars sıfınır altında 28 dereceyi gördü
Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi
Lübnan hayatını kaybeden vatandaşları için...
Bakanlar Kurulu Erdoğan başkanlığında toplanacak
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!