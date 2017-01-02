Mersin'

in

Gülnar

ilçesinde

kar

yağışı nedeniyle

eğitim

e bir gün ara verildi.

Mersin ve Adana'nın yüksek kesiminde bulunan ilçelerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışına bağlı olarak ilçede bulunan 18 ilkokul, 14 ortaokul ve 5 lisede eğitim gören öğrenciler için tatil kararı aldıklarını söyledi.

Burgut, taşımalı eğitime de bir ara verildiğini duyurdu.

Adana'nın Aladağ ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle çeşitli olumsuzluklar yaşanıyor.

Çoğu köye ulaşımın sağlamadığı ilçede, taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

AA