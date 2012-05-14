Mersin'deki uyuşturucu operasyonu

MERSİN

Mersin'de özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 320 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 43'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik olarak 11 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

24 zanlının ardından 19 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltına alınanların sayısı 43'e çıktı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.