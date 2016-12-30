Elvan, "Şu an itibarıyla 113 köyde veya mahallemizde yaklaşık 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır. 5 mahallemiz hariç diğer mahallerimizin elektrikleri aşağı yukarı 2-3 gün içerisinde temin edilecek. Elektrik verme imkanına kavuşacağız. 300'ün üzerinde personelle EnerjiSA da bu çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.
Kalkınma Bakanı Elvan, şu ifadeleri kulandı:
"Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. Kaybolan bu 3 kişiye yönelik olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle, emniyet ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil Güvenliğimizin 3 botu ve 10 dalgıç adamıyla birlikte 30 personel, diğer taraftan AFAD ve emniyet müdürlüklerimiz de dahil ettiğimizde toplam 123 personel, kaybolan, şu ana kadar bulanamayan 3 kardeşimizi arama çalışmalarına devam ediyor."
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