Mersin Frigo Lojistik Hakkında

Bu itibarla birlikte çalışma olanağı bulacağımız inancını taşımaktayız. Mersin Frigo Lojistik olarak nakliye sektöründe uzun yılların kazandırmış olduğu birikim ve tecrübelerimize dayanarak İşimize duyduğumuz saygıyı, çalışmalarımızdaki hassasiyetimizi, müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmeyi, kaliteli ve düşük maliyetli iş çıkarmayı temel prensibimiz haline getirmiş bulunmaktayız.
En kaliteli hizmeti en ekonomik koşullarda sunarak, müşteri memnuniyetini kazanmayı ilke edinen firmamız, deneyimli operasyonel kadrosu ile kuru yük, soğuk zincir ürün taşıma, konteyner taşımacılığı ve ağır nakliyat konularında yurt içi dahil olmak üzere, AVRUPA-ASYA ve ORTADOĞU ülkelerinin tamamı ile yapılan İhracat-İthalat ve 3. Ülke nakliye taleplerine en uygun navlun teklifleri ile cevap vermektedir.
Uluslararası alanda konumlanma yolunda hedeflediği misyon çerçevesinde sürat ve kaliteyi ilke edinerek yola çıkan Mersin Frigo Lojistik, faaliyette bulunduğu yurt içi ve uluslararası lojistik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında, saygı ve hoşgörüden taviz vermeden, sektöründe öncü bir kuruluş olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Firmanızın lojistik ihtiyaçlarında portföyünüzde yer edinip firmamızdan navlun talebinde bulunmanız ümidi ile…
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