Mersin Frigo Lojistik Hakkında

Bu itibarla birlikte çalışma olanağı bulacağımız inancını taşımaktayız. Mersin Frigo Lojistik olarak nakliye sektöründe uzun yılların kazandırmış olduğu birikim ve tecrübelerimize dayanarak İşimize duyduğumuz saygıyı, çalışmalarımızdaki hassasiyetimizi, müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmeyi, kaliteli ve düşük maliyetli iş çıkarmayı temel prensibimiz haline getirmiş bulunmaktayız.

En kaliteli hizmeti en ekonomik koşullarda sunarak, müşteri memnuniyetini kazanmayı ilke edinen firmamız, deneyimli operasyonel kadrosu ile kuru yük, soğuk zincir ürün taşıma, konteyner taşımacılığı ve ağır nakliyat konularında yurt içi dahil olmak üzere, AVRUPA-ASYA ve ORTADOĞU ülkelerinin tamamı ile yapılan İhracat-İthalat ve 3. Ülke nakliye taleplerine en uygun navlun teklifleri ile cevap vermektedir.