Mersin'de üzüm hasadı başladı

Silifke ilçesinde, örtü altında ilk hasadı yapılan üzüm, tezgahlarda kilogramı 20 liradan satışa çıkarıldı.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sebze ve meyve üretimindeki çeşitliliğiyle öne çıkan Silifke ilçesinde, çilek, erik, kavun ve kayısıdan sonra örtü altında ilk üzüm hasadının da gerçekleştirildiğini söyledi.

Üzümün, fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Türer, ilk ürünlerin kilogramı 20 liradan alındığını dile getirdi.

Türer, ürünün bölge ekonomisi açısından önemine de değinerek "İlçemizde yaklaşık 20 bin dönüm arazide yılda 20 bin ton üzüm hasadı gerçekleştiriliyor. Sofralık olarak Alphonse, Toros karası, Razaki, Atasarısı gibi çeşitlerin yanı sıra Aküzüm ve Göküzüm gibi yerel çeşitlerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Turfanda olarak örtü altında 51 dönümlük bir alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor." ifadelerini kullandı.