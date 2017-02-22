Mersin'de terör operasyonunda 7 tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan 11 kişi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişinin de adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bildirildi.