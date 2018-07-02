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Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi. Kazada ilk belirlemelere 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi. Kazada ilk belirlemelere 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:21
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Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 33 MN 180 plakalı minibüs, Gözne-Arslanköy yolundaki Arslanköy kavşağında devrildi.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, araçtaki 3 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA

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