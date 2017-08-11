Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 10 gözaltı

Mersin'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, 13 kişinin örgüte eleman temin ettiği, örgüt propagandasına dönüşen eylemlere katıldığı ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yürüttüğü tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 10'u yakalandı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.