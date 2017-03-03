Mersin'de mahsur kalan 2 yaşlı kurtarıldı

Mersin'de etkili olan yağış nedeniyle çok sayıda cadde su altında kaldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Erdemli Belediyesi ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Su altında kalan bölümlerde inceleme yapan Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana kentte etkili olan yağış nedeniyle bazı mahallelerde olumsuzluklar yaşandığını aktardı.

Ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını aktaran Pamuk, "Yağmur nedeniyle ilçemizde 4 ayrı nokta kısmen olumsuz olarak etkilendi. Can kaybımız yok. Ekipler iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Mahsur kalan 2 yaşlı kurtarıldı

Öte yandan merkez Mezitli ilçesindeki bir yaşlı bakım evinin etrafı ve çevresindeki park tamamen sular altında kaldı.

Mahsur kalan yaşlı bir kadın, pencerede yardım beklerken, bakım merkezinin erkek konuğu da parktaki bankın üzerine çıktı.

Çevredeki vatandaşların ulaşmakta güçlük çektiği ikili, olay yerine gelen belediye ekipleri ve iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.