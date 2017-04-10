Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu, değişik kurum ve kuruluşlarda çalışan 30 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İçlerinde daha önce meslekten ihraç edilenlerin de olduğu, değişik kurum ve kuruluşlarda çalışan 30 şüpheliden 23'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.