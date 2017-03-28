Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90130
ALTIN
145.778
DOLAR
3.6148
STERLIN
4.5505
EURO
3.9225
'Şampiyonluğumuza inanıyoruz'
'Şampiyonluğumuza inanıyoruz'
İş gücüne katılım oranı arttı
İş gücüne katılım oranı arttı
Cavaliers liderliği kaybetti
Cavaliers liderliği kaybetti
Federer'in bileği bükülmüyor
Federer'in bileği bükülmüyor
İlk 'alo'
İlk 'alo'

Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

Mersin'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

Mersin'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

28 Mart 2017 Salı 11:31
6 Okunma
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

Mersin'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDYoperasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri örgüte ait dernek ile vakıflara üyelikleri bulunan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenler ile avukat ve güvenlik görevlilerinin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar A.D, A.Y, A.D, B.Ç, B.B, E.K.F, H.D, H.D, K.Ö, K.D, K.D, M.D, M.H.C, M.C, N.K, R.Ç, S.Y, Z.Ç, C.M, E.F, İ.Ç, N.A. ve R.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Firari 9 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinFETÖMersinde FETÖ Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Denizler bu yıl da mültecilere mezar olmasın'
'Denizler bu yıl da mültecilere mezar olmasın'
"Batı medyası halk oylaması sürecini doğru yansıtmıyor"
"Batı medyası halk oylaması sürecini doğru yansıtmıyor"
Hava Harp Okulu öğrencilerinin yargılanmasına başlandı
Hava Harp Okulu öğrencilerinin yargılanmasına başlandı
FETÖ para aklamak için dernek kurmuş
FETÖ para aklamak için dernek kurmuş
Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
"Galatasaray'da kararın aidata bağlı alınmasını hafif buluyorum"
"Galatasaray'da kararın aidata bağlı alınmasını hafif buluyorum"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ