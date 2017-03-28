Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

Mersin'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri örgüte ait dernek ile vakıflara üyelikleri bulunan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenler ile avukat ve güvenlik görevlilerinin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar A.D, A.Y, A.D, B.Ç, B.B, E.K.F, H.D, H.D, K.Ö, K.D, K.D, M.D, M.H.C, M.C, N.K, R.Ç, S.Y, Z.Ç, C.M, E.F, İ.Ç, N.A. ve R.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Firari 9 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.