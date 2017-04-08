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Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi

Aydıncık ilçesi yakınlarında çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 9 polis yaralandı.

Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi

Aydıncık ilçesi yakınlarında çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 9 polis yaralandı.

08 Nisan 2017 Cumartesi 12:12
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Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi

Mersin'in Aydıncık ilçesi yakınlarında çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 9 polis yaralandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Anamur ilçesindeki programını takip etmek üzere Mersin kent merkezinden ilçeye giden çevik kuvvet polislerini taşıyan 33 D 3412 plakalı otobüs, Aydıncık ilçesi Gilindire Mağarası civarında aşırı yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada araçta bulunan polis memurlarından 9'u yaralanırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza yerine gitmekte olan bir 112 Acil Servis ambulansı da yağış nedeniyle devrildi. Bu kazada ise yaralanan olmadığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinAydıncıkçevik Kuvvet PolisleriMetin Feyzioğlu
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