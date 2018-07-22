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Mersin'de bir bebek sokağa terk edildi

Hastaneye kaldırılan erkek bebeğe "Umut" adı verildi.

Mersin'de bir bebek sokağa terk edildi

Hastaneye kaldırılan erkek bebeğe "Umut" adı verildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 16:55
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Mersin'de bir bebek sokağa terk edildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde sokağa terk edilmiş bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Şahin Köprüsü mevkisinde ağlama sesi üzerine gittikleri alanda sokağa terk edilmiş bir bebek gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri erkek olduğu belirlenen bebeği Erdemli Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesine götürdü.

Yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin gerekli bakımları burada sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Bebeğin kontrollerini yapan doktor Ömer Ardıç, 3 kilo 200 gram ağırlığındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Hastane personeli tarafından "Umut" adı verilen bebeğin bir süre daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Polis ekipleri bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinBebek Sokağa Terk EdildiErdemli Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi
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