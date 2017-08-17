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"Merkel'in açıklamaları talihsiz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamalarının 'seçim atmosferinde yapıldığını düşünmek istediklerini" belirterek, "Bu açıklamalar tabii talihsiz açıklamalar." dedi.

"Merkel'in açıklamaları talihsiz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamalarının 'seçim atmosferinde yapıldığını düşünmek istediklerini" belirterek, "Bu açıklamalar tabii talihsiz açıklamalar." dedi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 14:57
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"Merkel'in açıklamaları talihsiz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamalarına ilişkin, "Bu açıklamalar tabii talihsiz açıklamalar. Almanya'da devam etmekte olan seçim atmosferinde yapıldığını düşündüğümüz, düşünmek istediğimiz açıklamalar." dedi. 

"Bundan sadece Türkiye zarar görmez, Avrupa ülkeleri de zarar görür"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bir AB üyesi ülkenin bütün AB kurumlarına talimat verir tarzda tutum içerisine girmesi doğru değil. Gümrük Birliği anlaşması kazan-kazan esasına göre yapılmış bir anlaşmadır. Burada Türkiye'nin de Avrupa ülkelerinin de kazanmasını esas alan bir ilişkiden bahsediyoruz. Bu engellendiği zaman, ötelendiği zaman, iptal edildiği zaman bundan sadece Türkiye zarar görmez, Avrupa ülkeleri de zarar görür." ifadelerini kullandı. 

Kalın, Adil Öksüz'ün 'Almanya'da olduğu' iddiasına ilişkin, "Bu konu bu hafta başında Dışişleri Bakanlığımız tarafından Alman makamlarına iletildi. Dün Alman Dışişleri Bakanının bir açıklaması vardı, 'Türkiye'deki haberleri gördüm ama doğru olup olmadığını bilmiyorum' diye. Bizim beklentimiz tabii ki Alman makamlarının bu konuyu çok ciddi bir şekilde incelemeleri. Çünkü biz biliyoruz ki istihbarat teşkilatımız bu konuda Alman makamlarıyla yakın temas içinde, gerekli bilgilendirmeleri düzenli olarak yapmaktadırlar. Bir kere öncelikle bizim talebimiz tabii ki Alman makamlarının bu kişinin Almanya'da bulunduğunu tespit ettiği andan itibaren Türkiye'ye iadesiyle ilgili gerekli işlemleri başlatmasıdır." diye konuştu.

"Çağrımız, bu karardan vazgeçmeleri yönünde"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, IKBY'nin referandum kararıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Çağrımız, bu karardan vazgeçmeleri yönünde. Bu tür kararlar alınır kendi parlamentolarında, pusulalar basılır vesaire ama önemli olan aklıselim ile düşünüp doğru adımı atmak olacaktır. Bu konuda hem Bağdat yönetiminin tabii ki atması gereken adımlar vardır hem Erbil yönetiminin atması gereken adımlar vardır. Biz de bu konuda bölge ülkeleriyle istişare halinde üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız."  

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınAngela MerkelIKBY
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