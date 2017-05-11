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Merhum Başsavcımız darbenin başarısız olması için dirayetle mücadele etti

Adalet Bakanı Bozdağ, trafik kazasında şehit olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in ve onun öncülüğündeki Denizli adliyesinin darbe girişiminin başarısız olması için dirayetle mücadele ettiğini belirtti.

Merhum Başsavcımız darbenin başarısız olması için dirayetle mücadele etti

Adalet Bakanı Bozdağ, trafik kazasında şehit olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in ve onun öncülüğündeki Denizli adliyesinin darbe girişiminin başarısız olması için dirayetle mücadele ettiğini belirtti.

11 Mayıs 2017 Perşembe 13:58
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Merhum Başsavcımız darbenin başarısız olması için dirayetle mücadele etti

AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Başsavcı Mustafa Alper'e ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'ye Allah'tan rahmet diledi.

Hem Denizli'ye hem de Türkiye'ye büyük hizmetler yapan iki değerli insanı yitirmenin acısını yaşadıklarını, görev başında yaşamını yitiren Alper ve Akşehirli'nin şehit olduğunu söyledi.

Bozdağ, tüm şehitleri bir kez daha rahmet, minnet, şükran ve dua ile yad ettiğini belirterek, şehit Başsavcı Alper'in büyük bir kahramanlık yaptığını dile getirdi.

"Milletimizin adalet beklentisine cevap vermek için gece gündüz çalıştılar"

Kamuoyunun onun yaptıklarını tam anlamıyla bilmiyor olabileceğini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ama darbe gecesi yaşananları bilenler ve onları yakından takip edenler, ben eminim ki Denizlililer daha yakından bu darbenin başarısız olmasında Denizli adliyesinin, merhum Başsavcımızın öncülüğünde nasıl bir dirayetle mücadele ettiğini ve darbenin başarısız olması için Denizli'de nasıl bir hukuki darbe vurduğunu hepimiz biliyoruz. Yiğitliği, cesareti ve kahramanlığından dolayı da şehit Başsavcımızı bir kez daha buradan minnetle şükranla ayrıca yad etmek isterim. Yargı görevi yapan hakimlerimiz, savcılarımız ve yardımcı personel her daim görevlerinin başında hukukun verdiği yetkiyi kullanarak milletimizin adalet beklentisine cevap vermek için gece gündüz çalıştılar, çalışıyorlar, bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerdir."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiAdalet Bakanı Bekir BozdağBaşsavcı Mustafa Alper
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