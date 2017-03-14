Merasim Sokak saldırısı davası başladı

Ankara Merasim Sokak'ta, 17 Şubat 2016'da 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de arasında olduğu 68 sanığın 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu 16 sanıktan 15'i bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmaya, müştekiler, avukatları ve patlamada yaşamını yitirenlerin aileleri ile yakınları katıldı.

Müştekiler arasında yer alan Askeri Yargıtay Başkanı Tuğamiral Ahmet Zeki Liman duruşmaya katılmadı. Müştekiler arasında FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen firari Tuğgeneral Ali Kalyoncu ile tutuklu bulunan eski Tuğamiral Sinan Sürer de bulunuyor.

Duruşmada, kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmaları alınacak. Yargılamaya, sonraki iki günde de devam edilecek.

Kimlik tespitine Kürtçe yanıt

Sanık Hayrettin Tomak'ın kimlik tespiti sırasında bilgileri sorulduğunda Kürtçe yanıt vermesi üzerine, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Ademoğlu, sanık Tomak'a, "Daha önce kendini Türkçe ifade etmişsin, Türkçe bildiğini biliyoruz. Buna rağmen Kürtçe savunma yapmak istersen, yargılama giderini karşılarsan, senin savunmanı yaptırırız, Kürtçe tercüman atarız. 'Kendimi daha rahat ifade edebilirim' diyorsan bizim için sorun yok." dedi.

Tomak'ın, Kürtçe konuşmaya devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Ademoğlu, "En azından kimlik tespitini Türkçe yapalım." dedi. Sanık Tomak, kimlik tespitine ilişkin sorulara Türkçe yanıt verdi.

Sanıklardan Ahmet Karaman da kimlik tespiti sırasındaki sorulara Kürtçe yanıt verdi. Salondaki Kürtçe tercüman aracılığıyla kimlik tespiti yapıldı.

29 kişi ölmüş, 87 kişi yaralanmıştı

Devlet Mahallesi Merasim Sokağı'nın İnönü Bulvarı kesimine yakın mesafede, askeri ve sivil servis araçları kırmızı ışıkta beklerken bomba yüklü otomobilin patlatılması sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi yaralanmış, birçok araç ve bina zarar görmüştü.

Soruşturma sonucunda intihar saldırganının "Zinar-Raperin" kod adlı Abdulbaki Sömer olduğu belirlenmişti.

Saldırıya ilişkin iddianamede, PKK/KCK ile iltisaklı yayın yapan basın yayın organlarında eylemi TAK adında örgütün üstlendiği haberleri yer alsa da TAK'ın, PKK/KCK tarafından 2004'te kurulan paravan örgütlenme olduğu, terör örgütünün TAK ismini, örgütün uluslararası alandaki terörist imajından kurtulmak ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla kullandığı belirtilerek, TAK tarafından üstlenilen eylemlerin PKK/KCK üst yönetiminin talimatıyla ve terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Üst düzey yöneticiler de iddianamede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ile PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in de arasında yer aldığı 68 kişi hakkında iddianame düzenlemişti.

İddianamede sanıkların kasten adam öldürme suçundan 29'ar kez, devletin güvenliğine karşı işlenen suçtan da birer kez olmak üzere 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istenmişti.

Saldırıyla ilgili PKK/KCK yöneticilerinin de arasında bulunduğu 48 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı. Davanın dört tutuksuz sanığı bulunuyor.